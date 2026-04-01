Com 94,17% dos votos, Solange Couto foi a 11ª eliminada do BBB 26. Após 80 dias de confinamento, a atriz enfrentou um paredão contra Jordana e Marciele e acabou escolhida pelo público para deixar a competição, sendo a penúltima participante do grupo camarote a sair da casa. “Assistir ao BBB é uma coisa, trabalhar no BBB é outra, e viver o BBB é completamente diferente. Se você me perguntar se me arrependo de ter entrado no programa, eu digo que não, porque aprendi muito. Conheci pessoas incríveis, mas também enfrentei a saudade e a ansiedade pelos meus filhos, além de momentos pesados em que descobri partes ruins de mim que eu não conhecia”, analisa Solange. Na entrevista a seguir, a ex-participante reflete sobre os fatores que atrapalharam sua permanência na competição e faz um balanço de sua trajetória no reality. Solange também revela para quem fica sua torcida.