“Quando percebi que maquiagem e cabelo podiam contar histórias, me apaixonei”, conta a caracterizadora de cinema goiana Ana Simiema, de 35 anos. Dos primeiros trabalhos como maquiadora em curtas-metragens de amigos estudantes de cinema aos bastidores de produções como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, hoje ela celebra não só a própria trajetória profissional, como o reconhecimento que o cinema nacional vem recebendo. “A gente sonha em fazer filmes que emocionem e conectem as pessoas, e ver esses trabalhos alcançando o mundo é uma honra”, diz.\nAna é radicada no Rio de Janeiro e nos últimos meses participou de dois projetos em Goiás depois de seis anos. Em julho, integrou a equipe do longa-metragem Solina, dirigido por Larissa Fernandes, gravado em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. “Foi maravilhoso estar de volta para esse filme. A Larissa é minha amiga há uns 15 anos e eu fui maquiadora do primeiro curta dela, que também foi meu primeiro curta, com meia dúzia de pó compacto, gel de cabelo, lápis de olho e papel toalha, tudo bem improvisado (risos)”, conta.