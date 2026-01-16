Guerra, morte, palavrões, nudez e muito sexo. Essas se tornaram marcas inseparáveis de Game of Thrones, a série que mudou as séries com suas oito temporadas hiperbólicas, exibidas entre 2011 e 2019. Não é, portanto, ambiente propício para um menino de nove anos.Mas esta é a idade de Egg, protagonista da terceira série da HBO a beber dos livros de George R. R. Martin. O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia neste domingo (18), inspirada no livro homônimo com três contos sobre Westeros, o universo fantasioso criado pelo autor americano.Com escala menor e tom mais leve que seus pares, a produção é ambientada entre os acontecimentos de A Casa do Dragão, que tem uma terceira temporada a caminho, e Game of Thrones, que a HBO pretende continuar expandindo.Um “road movie” medieval, O Cavaleiro dos Sete Reinos acompanha a improvável amizade de Dunk, um cavaleiro errante de origens humildes, e Egg. O primeiro tenta criar um nome para si, enquanto o segundo quer justamente fugir de seu nome. Dizer mais que isso estragaria a experiência para os menos aficionados pelo universo de Martin.Curiosamente, é Egg quem se mostra mais habilidoso ao navegar pelas intrigas e a violência inerentes a Westeros. Um rapazinho careca e franzino, ele prepara Dunk para uma espécie de vida adulta tardia, depois que o mestre deste morre e ele precisa assumir a sua espada.Um colosso em altura e musculatura, ele não tem a inteligência como um de seus fortes. “Ele precisa do Egg para ficar vivo”, disse Peter Claffey, intérprete de Dunk, em passagem pelo Brasil em dezembro, quando participou da feira de cultura pop CCXP25.“Há tanta política e traição em Westeros que ser bonzinho acaba não sendo algo bom. O conflito do meu personagem é esse, ter que assimilar certas características para poder sobreviver. Mas ele se apega à bondade o máximo possível.”Sob os olhares vigilantes da mãe, Dexter Sol Ansell concorda e diz que, na série, as aparências enganam. “Ele pode ser grandão e forte, mas sou eu, Egg, o protetor da dupla”, afirma o britânico, que diz não ter visto nem Game of Thrones, nem A Casa do Dragão devido às suas classificações indicativas.Como a HBO já aprovou a segunda e a terceira temporadas de O Cavaleiro dos Sete Reinos, Ansell não pôde deixar a cabeleira crescer para a turnê de divulgação da trama. A ideia é correr com as gravações, já que nos contos do livro não há salto temporal para justificar a puberdade que se desenrola fora das telas.Tom mais leve e protagonista mais novo, porém, não impediram os criadores, Martin e Ira Parker, de injetar um pouco dos ingredientes que tornaram Game of Thrones motivo de falatório em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas as intenções agora são outras, e às vezes parece até que a nova série quer zombar de suas antecessoras.Logo na primeira cena, Dunk pega a espada que pertenceu ao cavaleiro de quem foi escudeiro. Seus olhos brilham, a mão se enrijece e, quando a icônica música tema de Game of Thrones está prestes a explodir, um corte abrupto mostra o protagonista disparando fezes por trás de uma árvore.Humor é parte intrínseca da produção, diz Claffey, que acredita que ele aparece sempre com um propósito, especialmente para ajudar o espectador a conhecer e se relacionar com os novos personagens. “O plano foi ter o máximo de comédia, sem deixar as coisas bobas. O objetivo é dar leveza a esse universo”, diz.O Cavaleiro dos Sete Reinos não articula batalhas épicas e coreografias de dragões em CGI -imagens geradas por computador. A intenção, aqui, é expor a realidade de Westeros em sua forma mais crua. Se A Casa do Dragão foi o spin-off que ampliou o xadrez político de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos é aquele que olha para os peões e a vida tacanha que levam.Assim, a expansão deste universo fantasioso pretende encontrar os mais variados públicos. Nos planos da HBO - isto é, se eles não forem alterados, caso a compra da marca e da Warner Bros. pela Netflix se concretize - estão ainda aventuras marítimas, animações e histórias de origem. Há um alto grau de sigilo envolvendo os derivados, porém, e como um punhado deles já foi cancelado no passado, é difícil saber o que de fato vai vingar.