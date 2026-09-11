O presidente dos EUA, George W. Bush, estava assistindo a uma apresentação infantil em uma escola da Flórida na aprazível manhã de 11 de setembro de 2001. Um assessor ansioso se aproxima e cochicha algo no ouvido do mandatário, que instantaneamente fixa o olhar no vazio e exibe uma expressão incrédula. Intermináveis instantes se passaram até ele, finalmente, se levantar e sair, numa operação de emergência que o país mais poderoso do mundo jamais havia visto. Afinal, desde o bombardeio japonês de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, que levou os norte-americanos à 2ª Guerra Mundial, a América, como gostam de dizer, não havia sofrido um ataque de grandes proporções em seu território. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele dia, em suas duas principais cidades.\nO olhar atônito do presidente Bush, como se custasse a acreditar no que estava ocorrendo, foi a expressão do mundo todo. Apenas uma imagem capta o momento exato em que tudo começou, com o Boeing 767 da American Airlines, que ia de Boston para Los Angeles, atingindo em cheio a torre norte do complexo do World Trade Center, um dos edifícios mais altos e conhecidos do mundo. Uma equipe francesa, formada pelos irmãos Jules e Gédéon Naudet, fazia um documentário sobre o trabalho dos bombeiros em uma das grandes metrópoles do planeta quando um som sinistro chamou a atenção de todos. A aeronave voava estranhamente em baixa altitude, para em seguida desaparecer na estrutura de aço, ferro e vidro da imponente construção. Um novo tempo começava ali.