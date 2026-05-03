SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Diabo Veste Prada 2" arrecadou US$ 233 milhões globais em seu fim de semana de estreia, com US$ 77 milhões apenas nas bilheterias americanas.O filme obteve a segunda maior estreia de 2026 até então, atrás apenas de "Super Mario Galaxy", que estreou com US$ 372,5 milhões mundiais. Atrás de "O Diabo", "Michael", que estreou com US$ 217 milhões, e "Devoradores de Estrelas" (US$ 140 milhões), aparecem em terceiro e quarto lugar do ranking."O Diabo Veste Prada", lançado em 2006, abriu com US$ 27,5 milhões nos Estados Unidos. Já em relação ao orçamento, a sequência custou cerca de US$ 100 milhões, sem os custos de divulgação, e o original exigiu aproximadamente US$ 40 milhões, sem ajuste de inflação.Segundo a revista Variety, o novo longa deve ultrapassar a arrecadação do antecessor em semanas.Em entrevista, o diretor David Frankel disse que a maior parte dos custos foram destinados à contratação do elenco, que reúne Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci nos papéis principais. O filme está em cartaz no Brasil desde a última quinta (30).