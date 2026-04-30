Meryl Streep e Anne Hathaway retornam às movimentadas ruas de Nova York e aos dilemas vorazes do jornalismo de moda em "O Diabo Veste Prada 2", que estreia esta semana nas salas de cinema. A aguardada sequência também traz Emily Blunt e Stanley Tucci de volta e uma canção original de Lady Gaga e Doechii intitulada "Runway".\nAs telonas também exibem "2DIE4: 24 Horas no Limite", primeiro filme brasileiro em Imax, que acompanha o piloto Felipe Nasr em uma corrida que dura o período de um dia inteiro. Outras produções nacionais, "O Riso e A Faca", "A Fúria", "Alma Negra, do Quilombo ao Baile" e "Zico, o Samurai do Quintino" ganham sessões a partir desta quinta (30).\n'O Diabo Veste Prada 2' ganha pré-estreia nas salas de cinema de Goiânia e Aparecida nesta quarta-feira (29)\nDrama, terror e animação: confira as as estreias dos cinemas de Goiânia e Aparecida