Há um ano, o diretor goiano Erico Rassi subia no palco do 52º Festival de Cinema de Gramado para receber o principal prêmio da noite ao lado de sua equipe. Oeste Outra Vez (2024) foi escolhido como melhor longa-metragem brasileiro, além de levar mais dois Kikitos. O faroeste à brasileira percorre as paisagens áridas do Cerrado goiano para tratar de temas como a masculinidade tóxica e a incapacidade dos homens de lidar com sentimentos. A aclamação no tradicional festival audiovisual brasileiro foi uma virada de chave para a trajetória do filme, que agora disputa vaga para representar o Brasil no Oscar 2026. Os elementos do cinema western são usados para acompanhar Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana), dois homens brutos que, após serem abandonados pela mesma mulher, se voltam violentamente um contra o outro. Oeste Outra Vez estreou nas salas de cinema de todo o País em março e nos canais de televisão em junho. No mês seguinte, foi finalista com nove indicações ao Prêmio Grande Otelo 2025, a maior premiação do cinema brasileiro, concorrendo com o aclamado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A última novidade foi a lista dos longas-metragens habilitados a disputar a indicação oficial do Brasil para a categoria de melhor filme internacional no Oscar 2026. O filme goiano concorre ao lado de Homem com H, de Esmir Filho, O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho, e Vitória, de Andrucha Waddington. Ao POPULAR, Erico comenta as conquistas do longa e os holofotes para o cinema goiano. “É uma honra muito grande fazer parte dessa lista, principalmente em um ano que me parece ter sido muito especial para o cinema brasileiro”, comenta.