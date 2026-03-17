Com direção de Fernando Coimbra e nomes como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Tuca Andrada e Leandra Leal no elenco, Emergência Radioativa, nova série da Netflix inspirada na história do acidente com o césio 137, estreia nesta quarta-feira (18). O POPULAR já assistiu aos cinco episódios e traz um breve resumo do que os leitores podem esperar de cada um deles. Confira:\nEpisódio 1 - Um desastre como o Brasil nunca viu\nSinopse: Procurando sucata, dois homens encontram uma cápsula de chumbo contendo um pó azul brilhante que parece valioso… mas contém uma ameaça letal.\nJohnny Massaro revela que não conhecia o acidente com o césio 137: 'Achei que era ficção'\nCésio-137: Conheça história da mulher que impediu que material radioativo se espalhasse ainda mais\nAdvogados, médico e engenheiro são alvos de operação contra fraudes em benefícios a vítimas do césio-137