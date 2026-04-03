Há 88 anos, quem pegou a primeira edição do jornal O POPULAR nas mãos, em uma Goiânia ainda em construção e que mais parecia um canteiro de obras, talvez até pudesse imaginar como seria o mundo quase nove décadas depois.\nMas será que alguém acertou nas previsões? Será que aquela pessoa anônima, ao ler as notícias do final de uma conturbada década de 1930, poderia supor que Goiânia cresceria tanto e que os meios de comunicação passariam por transformações tão profundas? Teria esse indivíduo projetado que haveria formas tão avançadas de produzir conteúdos incessantemente, que estaríamos conectados 24 horas por dia com qualquer parte do mundo? Imaginaria que teríamos tecnologias avançadas literalmente ao alcance das mãos e que elas nos permitiriam editar imagens com facilidade, pedir textos com um comando de voz e até recriar realidades?