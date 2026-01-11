Acordar sem energia para trabalhar, sentir-se emocionalmente vazio, ter a sensação de que nada do que faz tem valor e que nenhum descanso é capaz de te deixar bem. Esses são alguns sinais da síndrome de burnout, condição que afeta pelo menos 30% da população brasileira, segundo dados de 2022 da Isma-BR (International Stress Management Association).\n"O burnout é um esgotamento físico e mental, geralmente associado a um estresse crônico e grave, sempre relacionado ao ambiente de trabalho", diz a psiquiatra Roberta França. O termo em inglês pode ser traduzido como "queimar por completo" ou "esgotamento".\nEm 2019, com a elaboração da 11ª revisão do CID (Código Internacional de Doenças), a OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou o burnout como um fenômeno ocupacional. No Brasil, o Ministério da Saúde incluiu a síndrome na lista de doenças relacionadas ao trabalho em novembro de 2023.