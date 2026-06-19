O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) chega ao seu fim de semana transformando a cidade de Goiás em um grande palco para o cinema, a música, os debates e as reflexões sobre o futuro do meio ambiente. O evento começou na terça-feira (16) e segue até domingo (21), reunindo produções audiovisuais de diferentes países, atividades formativas, fóruns de discussão, exposições e apresentações artísticas gratuitas.\nCom o tema Água e Clima no Brasil das Nascentes, a 27ª edição do festival propõe um olhar sobre a relação entre recursos hídricos, mudanças climáticas e preservação ambiental. Ao longo da semana, cineastas, pesquisadores, estudantes, ambientalistas, artistas e moradores participaram de uma programação que extrapola as salas de cinema e ocupa praças, ruas, espaços culturais e prédios históricos da antiga capital goiana.