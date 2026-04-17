SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Oscar Schmidt nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, reacende relatos do irmão, Tadeu Schmidt, que ao longo dos anos falou sobre a influência do ídolo em sua trajetória dentro e fora do esporte.\nAntes de seguir carreira no jornalismo e chegar ao comando do BBB, Tadeu tentou ser atleta e via no irmão uma referência. "Sempre quis ser atleta. E como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também", disse em participação no programa Altas Horas, em 2016.\nA comparação constante, no entanto, acabou afastando o apresentador do basquete ainda cedo. Segundo ele, o peso do sobrenome dificultava a construção de uma identidade própria. "Eu ia ser sempre o irmão do Oscar", afirmou em entrevista ao Flow Podcast, ao lembrar que decidiu migrar para o vôlei.