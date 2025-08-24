Um novelão está de volta. A partir de segunda-feira (25), Dona Xepa estreia no Globoplay pelo projeto Resgate, trazendo de volta a trama de sucesso de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1977. Inspirada em peça homônima de Pedro Bloch, a obra acompanha o cotidiano da personagem que dá nome à obra, interpretada por Yara Cortes, uma feirante que luta sozinha para dar uma boa educação aos filhos Edson (Reynaldo Gonzaga) e Rosália (Nivea Maria).Apesar das dificuldades financeiras, ela faz de tudo para proporcionar o melhor à dupla. Mas nem imagina o que o futuro lhe reserva: quando os dois ascendem socialmente, passam a ter vergonha da mãe. Edson quer ser escritor e demora para conseguir um espaço no mercado de trabalho. Já Rosália, tem como meta mudar de vida e se casa com o advogado bem-sucedido Heitor (Rubens de Falco). O elenco reúne ainda nomes como Ana Lúcia Torre, Cláudio Cavalcanti, Edwin Luisi, Fátima Freire, Angela Leal e Zeni Pereira.Ao longo do mês, mais clássicos da teledramaturgia brasileira chegaram ao streaming, garantindo novas maratonas ao público noveleiro, como a minissérie Separação?!, protagonizada por Debora Bloch e Vladimir Brichta. Com pitadas de humor, ironia e confusão, a produção é novidade também pelo projeto Resgate. Em cena, Debora e Vladimir vivem Karin e Agnaldo, um casal “em processo de rachadura”. Depois de oito anos casados, a professora e o corretor de seguros descobrem que não sabem mais a razão de ainda estarem juntos. O cotidiano da vida a dois, com picuinhas e manias, ganha uma lente de aumento nessa rotina e tudo é motivo para implicância. Qualquer coisa é motivo para trocas de farpas. Mas, por alguma razão, não conseguem acabar com o casamento. Com criação e texto Alexandre Machado e Fernanda Young, a produção de 2010 conta com participações especiais: Kiko Mascarenhas, Cristina Mutarelli, Rita Elmôr, Marcelo Varzea, Claudia Ventura e mais.Uma história de vidas passadas é destaque em Além do Tempo (2015), título Originalidade de agosto. Almas gêmeas do século 19, Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) se reencontram em outra encarnação na novela, já disponível no Globoplay em formato original. Felipe é de uma família nobre e está de casamento marcado com Melissa (Paolla Oliveira). Já Lívia, é de origem humilde e vive no convento por imposição da mãe, Emília (Ana Beatriz Nogueira). Os dois se conhecem em Campobello, cidade fictícia do sul do País, e iniciam um relacionamento conturbado, marcado por um fim trágico. Um novo encontro surpreendente acontece 150 anos depois entre o casal e as pessoas que conviveram com eles no passado. Irene Ravache, Felipe Camargo, Emilio Dantas, Louise Cardoso e Letícia Persiles estão entre outros nomes que se destacam na obra, que tem autoria de Elizabeth Jhin e colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Duba Elia, Renata Jhin, Vinicius Vianna e Wagner de Assis.Um romance dos anos 1970 também presenteia os fãs de tramas clássicas com uma viagem no tempo: Vejo a Lua no Céu, adaptação do conto homônimo de Marques Rebelo que chegou ao streaming pelo projeto Fragmentos. Ambientada no Rio de Janeiro do início do século 20, a trama de Sylvan Paezzo narra a luta de um casal para viver um grande amor: Fernando (Eduardo Tornaghi), jovem de classe média alta, apaixonado por Suzana (Norma Blum), uma moça humilde. O namoro contraria a família do rapaz, que enfrenta o preconceito dos pais para defender seus sentimentos e os da amada. Com cenas gravadas em locais históricos da cidade, como a Praça XV e o Outeiro da Glória, a novela conta com um elenco que inclui Alberto Pérez, Cláudio Cavalcanti, Tamara Taxman, Elisa Fernandes, Aracy Cardoso e Ítalo Rossi.