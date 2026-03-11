Amanda Seyfried, 40, não sabia muito sobre os shakers, os adeptos do movimento religioso criado em meados do século 18, até ser apresentada ao roteiro de O Testamento de Ann Lee. O filme, dirigido por Mona Fastvold e estrelado por ela, estreia nesta quinta-feira (12) nos cinemas de Goiânia e Aparecida.“Eu só tinha ouvido falar de móveis no estilo shaker”, comenta a atriz. “E olha que eu cresci razoavelmente perto de vários museus e assentamentos shakers. Mas não fazia ideia de que todo esse movimento havia sido criado por uma mulher chamada Ann Lee. Não aprendemos isso na aula de história.”Ann Lee, no caso, é uma das fundadoras da Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo, e sua primeira líder. Seus seguidores ficaram conhecidos pelo êxtase manifesto em danças e transes nos cultos, durante os quais pareciam estar se tremendo (daí o nome “shakers”, algo como “tremeliquentos”).O filme acompanha a trajetória de Ann desde criança, mas foca a criação do movimento e sua mudança da Inglaterra natal para os Estados Unidos, em um período em que não era comum ter uma mulher à frente de nada, quanto mais de uma igreja.“Eu não sou religiosa, mas acho que entendo como a necessidade e o desespero podem fazer você querer fazer parte de algo”, afirma Seyfried. “Porque o sofrimento ou o medo fazem você se sentir sozinha, e um grupo de pessoas dizendo que vai te levar para a luz através da adoração de uma pessoa específica, é tão atraente. É completamente intoxicante.”Ela conta que, durante a preparação, precisou entender a personagem para conseguir se conectar com algo que considerava tão distante de sua vida atual. “Tive que me apaixonar primeiro, que é o que eu faço com quase todas as minhas personagens para retratá-las da forma que acho que merecem, sejam boas ou más”, diz.Assim, ela tem uma visão própria a respeito do movimento, que é visto por muitos como uma seita. “Não é uma seita de jeito nenhum porque não é motivado por nada além de amor, compaixão e irmandade”, avalia a atriz. “Na essência, Ann é uma mãe querendo nutrir e criar espaço para as pessoas criarem uma comunidade. Acho que é a coisa mais fácil de se conectar. É algo muito bonito.”Ainda que tenha achado pontos em comum, Seyfried diz acreditar que não teria muito sucesso se seguisse os passos da retratada. “Eu não seria uma boa líder espiritual”, comenta. “Eu nunca quero tomar o tempo de ninguém (risos). E, na vida, ainda estou mais na defensiva do que na ofensiva, de algumas formas que nem queria estar.”Os shakers também ficaram conhecidos pelos hábitos puritanos, que incluíam celibato total -o sexo não era permitido nem para a procriação. “Ela acreditava no celibato de uma forma que 99,9% das pessoas provavelmente não acredita”, admite a atriz. “Mas isso não é uma falha. É apenas a forma dela de dizer que o celibato parece mais seguro. Porque ela sentia que o sexo trazia sofrimento, já que foi isso o que aconteceu com ela.”Na trama, isso aparece desde a infância, quando Ann é castigada após ter flagrado os pais transando, até a vida adulta, com a perda traumática dos filhos. Esse aspecto da vida da líder espiritual foi um dos que mais surpreendeu a atriz.“Ela tinha uma sexualidade, nós a retratamos tendo uma sexualidade antes de renunciar ao sexo”, destaca. “Mas acho que foi surpreendente o quanto ela era devotada ao marido e como esse relacionamento continuou depois de claramente os dois não estarem mais na mesma página.”Seyfried também diz considerar “insano” o fato de Ann ter conseguido criar, naquela época, essa utopia em que todos deveriam se amar igualmente e na qual houve o entendimento de que ela, uma mulher, não era propriedade do marido. “E ela simplesmente reuniu tantos seguidores”, admira-se. “Me impressiona demais que tudo isso tenha vindo de uma mulher.”Para a atriz, interpretar alguém assim é uma experiência que dificilmente se repetirá em sua carreira. “Foi o papel de uma vida”, analisa. “É muito único. Não acho que vai acontecer de novo para mim, porque além de tudo eu canto. E vocês sabem que eu amo um musical.”Ela diz que o fato de ter precisado aprender outro sotaque e outra forma de cantar, sem muitas referências auditivas da época, transformou a forma como ela encara seu lado musical. “Não sou a mesma musicista que eu era antes de fazer o filme”, afirma. “Uma parte do meu ego simplesmente foi embora. Eu não estou mais atenta a como eu soo, mas mais sentindo o que quer que seja que eu estou cantando e tocando. É uma loucura.”Após essa imersão, Seyfried quer dar uma relaxada sem necessariamente pausar. “Depois de viver a Ann, estou desenvolvendo uma comédia porque eu preciso desesperadamente (risos)”, brinca. “Embora eu deva dizer que Ann é muito engraçada e absurda às vezes, e a gente viveu nessa leveza.”“Mas, sim, é bom variar”, comenta. “Você não quer que todo trabalho seja sempre igual. Não quero ficar constantemente interpretando a mim mesma, ainda que eu esteja em cada personagem. É só que às vezes estou 30%, e outras vezes 80%.”