Fim do mistério. Odete Roitman (Debora Bloch) não morreu no capítulo final de Vale Tudo, de Manuela Dias. Marco Aurélio (Alexandre Nero) até tentou - e acreditou ter conseguido. O ex-presidente da TCA invadiu o apartamento e atirou contra a vilã. No entanto, Odete acordou dentro de uma ambulância, passou por uma cirurgia em um local misterioso e contou com uma ajuda essencial para forjar a própria morte: a de Freitas (Luis Lobianco). Dentro do helicóptero, prestes a deixar o país, ela deixou o recado enigmático: “Au revoir, Brasil. Odete sempre volta.”\nQuem diria que o capacho de Marco Aurélio seria o cérebro por trás do grande golpe da novela? Depois de uma vida inteira sendo humilhado e usado pelo patrão, Freitas deu a volta por cima, ajudando Odete a desaparecer e garantindo sua parte na fortuna desviada da TCA. O personagem, antes submisso e ingênuo, revelou um lado estratégico e ambicioso, encerrando a trama ao lado da vilã em uma cena que mistura ironia, vingança e redenção.