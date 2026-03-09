A cantora e ex-BBB Flay, que participou da edição de 2020 do reality, relatou por meio das redes sociais que o ônibus de sua equipe bateu de frente com um motociclista que vinha na direção contrária. Com o impacto, o homem morreu.\nSegundo ela, o caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo (8), por volta das 3h50, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show.\nA motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o veículo da equipe. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a colisão foi registrada pela Delegacia de Goiana como acidente de trânsito com vítima fatal.\n'Conviver com você é um inferno', dispara Juliano para Jonas no BBB 26\nApós acidente doméstico e cirurgia, Ivete Sangalo faz show no BBB amanhã\nDinâmica da semana tem anjo e monstro emparedando uma pessoa em consenso