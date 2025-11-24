-VÍDEO: INTERIOR DO ÔNIBUS (1.3341247)\nA dupla de forró Marcelo e Rayane comprou o ônibus que pertenceu a Marília Mendonça e, desde então, o veículo segue viajando pelo Brasil com os artistas. Adquirido por cerca de R$ 1,4 milhão, o ônibus que foi símbolo da carreira da cantora, agora virou a casa da dupla e até ganhou brinquedoteca para as filhas dos artistas. A dupla considera um privilégio conduzir o mesmo carro que transportou a rainha da sofrência.\nPor fora, o veículo já ganhou a identidade visual da dupla. Ao POPULAR, Marcelo, da dupla com Rayane, detalha que por dentro, a estrutura permanece quase a mesma dos tempos de Marília\nO ônibus continua com a mesma configuração. Mas o quarto dela, infelizmente, quando compramos já não estava igual. Tinham tirado e colocado poltronas. Tentamos recuperar o material pra repor, mas não conseguimos. Tivemos que fazer outro”, explica o cantor.