Em Poema da Ascensão, o escritor Geraldo Coelho Vaz exclama: “Foi um pássaro/ e voltou. Foi um cântico suave/ e voltou. Foi um sorriso alegre/ e voltou. Foi minha irmã para o céu/ e nunca mais voltou”. A poesia e a criação de seus versos explicados pelo próprio autor estão disponíveis em O Outro Lado do Poema - Volume 1 (Ibis Livris Editora), organizado por Ademir Hamú, e que será lançado nesta quarta-feira (13), na Academia Carioca de Letras, no Rio de Janeiro.Com todos os poetas da Academia Goiana de Letras (AGL) e outros nove escritores da Academia Carioca, o livro apresenta poesias seguidas da explicação de seus autores a respeito de seus processos pessoais de criação. “A antologia partiu de um livro, que está pronto e será lançado em outubro chamado Os Segredos das Canções, em que conto a história das principais músicas feitas em Goiás”, comenta Hamú.Em O Outro Lado do Poema - Volume 1, participam nomes goianos como Adalberto Queiroz, cronista do POPULAR; o próprio Ademir Hamú; Aidenor Aires, presidente da AGL; Augusta Faro, Edival Lourenço, também cronista do POPULAR; Gabriel Nascente, Geraldo Coelho Vaz, Ubirajara Galli, Getúlio Targino, Itaney Campos, Kleber Adorno, Leda Selma, Maria Abadia Silva, Maria Helena Chein e Miguel Jorge. Há também Alcione Guimarães, Elizabeth Abreu Cordeiro, Heloísa Campos e Marina Teixeira.Já da Academia Carioca são Edir Meireles, Sérgio Fonta - presidente da instituição - e Adriano Espinola. Há ainda um membro da Academia Brasileira de Letras, o escritor Antônio Carlos Secchin. “É uma ideia inovadora, até o momento não havia nenhum livro desse formato. O André Seffrin, que é um dos maiores críticos literários, ganhador de três troféus Jabutis, abraçou a ideia e fez o prefácio”, comenta Hamú.A narrativa poética de cada autor é livre de temáticas ou suportes linguísticos. Hamú explica que, no fim, O Outro Lado do Poema é reiterado por histórias diversificadas que podem ser estudadas dentro de uma criação poética. “A forma de criar, de produzir, os focos criativos são altamente diversificados”, completa o organizador da coletânea.No coquetel de lançamento, Hamú ainda promove uma palestra com o tema A Criação e a Recriação Poética, no prédio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), localizado no Centro do Rio de Janeiro. “O livro será lançado em Goiânia também, mas um lançamento no Rio, em um centro cultural muito importante, a obra ganha um olhar diferenciador. Também será distribuído em todas as livrarias do País. Com isso, levamos não somente meu nome para um cenário mais abrangente, mas acabamos divulgando outros bons trabalhos produzidos em Goiás, terra de grandes poetas”, diz o escritor.