O público confere nesta sexta-feira (27), às 20 horas, a estreia da obra O Cântico da Natureza, composição de Freddy Portilho, na abertura da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). Freddy é violinista da OFG e apresenta uma obra sobre a beleza e a imponência da poesia de Cora Coralina, das modinhas goianas e do Cerrado. Neste ano, os concertos da orquestra têm como tema Natureza e Sons, explorando a conexão entre humanidade e meio ambiente. O concerto de abertura acontece no Teatro Escola Basileu França, com entrada gratuita.\nAlém de executar a obra do integrante do grupo sinfônico, a OFG escolheu grandes nomes da música de orquestra para a noite, os europeus Antonín Dvorák e Carl Nielsen. “O programa de abertura está em consonância com a temática deste ano, que vai explorar a vitalidade da natureza e como ela inspirou composições de diversas gerações e escolas musicais ao redor do globo”, comenta Neil Thomson, regente titular da Filarmônica.