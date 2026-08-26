A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) realiza nesta quinta-feira (27), às 21 horas, no Teatro Sesi, a primeira edição do Late Night Concert. Sob a regência da maestra Mariana Menezes, a apresentação propõe uma experiência intimista, com iluminação especial e repertório inspirado na noite e no universo dos sonhos. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.Antes do concerto, o público poderá participar do Consonância – Mesa & Música, experiência gastronômica que combina degustação de vinhos e queijos com a proposta musical da noite. A atividade custa R$ 140 e exige inscrição antecipada pela plataforma Sympla. O novo formato busca aproximar a Filarmônica de diferentes públicos, tanto daqueles que já acompanham sua temporada quanto de quem ainda não conhece o trabalho desenvolvido pelo grupo.A primeira parte do concerto reúne obras de Felix Mendelssohn, Samuel Barber e Edward Elgar, marcadas pelo lirismo, pela expressividade e por diferentes representações musicais da noite. A abertura será com Sonho de uma Noite de Verão, de Mendelssohn. Inspirada na peça homônima de William Shakespeare, a composição evoca um universo de fantasia, encantamento e mistério.Mendelssohn escreveu a abertura da obra em 1826, quando tinha apenas 17 anos. Mesmo concebida como uma peça de concerto, a composição traduz musicalmente personagens e situações da comédia de Shakespeare, com passagens leves e ágeis que remetem ao movimento das fadas, além de momentos solenes e misteriosos. Anos depois, o compositor retomou esse universo ao criar músicas incidentais para uma montagem teatral da peça. Na sequência, a orquestra interpreta o Adágio para Cordas, de Samuel Barber. Conhecida por sua intensidade emocional, a composição apresenta uma linha melódica que cresce gradualmente até alcançar um poderoso clímax. A obra nasceu como o segundo movimento do Quarteto de Cordas, Op. 11, escrito em 1936, e posteriormente ganhou uma versão para orquestra de cordas, estreada em 1938 sob a regência de Arturo Toscanini. Para encerrar a primeira parte, será apresentada Canção da Noite, de Edward Elgar. A obra se destaca pela melodia lírica e pela atmosfera contemplativa e nostálgica. Originalmente escrita para violino e piano, a composição forma um par com Canção da Manhã, estabelecendo um contraste musical entre a serenidade noturna e a luminosidade do amanhecer.A segunda parte do Late Night Concert será dedicada ao húngaro Zoltán Kodály. Compositor, pesquisador e educador musical, ele teve sua produção profundamente influenciada pelas tradições populares e pelo folclore rural da Hungria. O público acompanhará duas de suas obras: Summer Evening e Dances of Marosszék, que combinam uma linguagem orquestral sofisticada com elementos da música tradicional húngara.Em Summer Evening, Kodály constrói uma paisagem sonora serena, marcada por melodias delicadas e pela sensação de contemplação sugerida pelo título. Já Dances of Marosszék apresenta caráter mais vibrante e rítmico, recuperando melodias associadas à região histórica de Marosszék. Juntas, as duas composições revelam diferentes aspectos da escrita do compositor: de um lado, a atmosfera tranquila de uma noite de verão; do outro, a energia das danças populares e a força da identidade cultural húngara. SERVIÇOEspetáculo: Late Night Concert com a Orquestra Filarmônica de GoiásData: Quinta-feira (27/8), às 21hLocal: Teatro Sesi, na Avenida João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva Entrada para o concerto: gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressoConsonância - Mesa & Música: R$ 140, com inscrição pela plataforma Sympla