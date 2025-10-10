A Orquestra Filarmônica de Goiás vai celebrar o Dia das Crianças com um concerto especial, repleto de sonoridades que traduzem a identidade nacional. As peças, compostas exclusivamente por autores brasileiros e sob a regência da maestra Mariana Menezes, prometem uma viagem musical pelos quatro cantos do País. O Concerto Ritmos do Brasil será neste domingo (12), às 11 horas, no Teatro Belkiss Mendonça, da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac), no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG). A entrada é gratuita.\nO grupo filarmônico preparou um programa que transita do clássico ao popular, proporcionando uma verdadeira imersão na riqueza da cultura brasileira. Na primeira parte, o público poderá apreciar composições de concerto assinadas por nomes fundamentais da música nacional, como Francisco Braga, Carlos Santoro, Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno.