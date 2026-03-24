A Orquestra Filarmônica de Goiás recebe o renomado maestro romeno Cristian Lupes para conduzir o concerto desta quinta-feira (26), às 20 horas, no Teatro Sesi. O convidado especial vem atraindo olhares de músicos, maestros e da crítica especializada por sua técnica apurada e pela ousadia ao conduzir projetos com experimentações musicais inovadoras. A apresentação, que integra a Temporada Natureza e Sons, tem entrada gratuita e não há necessidade de retirar ingressos antecipadamente. À frente da Orquestra Filarmônica Estadual de Sibiu (Romênia), Lupes revolucionou o modo de trabalho da instituição ao trazer sua visão criativa e disruptiva, o que lhe rendeu, em 2021, a Medalha de Honra de Alto Grau para a Cultura, concedida pela presidência da Romênia. Além de trabalhar na condução de diversas orquestras europeias, o músico se destaca também como gestor cultural ao exaltar a cultura romena através da música, ao liderar diversos festivais em seu país e criar a Orquestra do Festival de Bucareste.Cristian Lupes ganhou holofotes na imprensa ao realizar, ao lado de Constantin Basica, da Universidade de Stanford, um experimento musical que retrata o avanço tecnológico e o uso de Inteligência artificial, que poderá substituir, num futuro próximo, o papel do maestro em apresentações musicais. Para abrir o programa, o grupo sinfônico goiano vai interpretar o prelúdio da obra que marca o ponto alto de maturidade composicional de George Enescu, Suíte nº1 para orquestra. Todos os instrumentos se juntam em uma mesma linha melódica para celebrar o folclore e identidade nacional romena, produzindo um efeito expressivo e intenso. A sensação ao ouvi-la é de se estar em meio à natureza da Moldávia, terra natal do compositor.Na sequência, o público terá a oportunidade de apreciar a Tempestade, produzida pelo russo Piotr Tchaikovsky, no final do século 19. Inspirada na peça teatral homônima de William Shakespeare, a obra se apresenta como uma narrativa musical que explora o caos e a violência através de explosões orquestrais.O último ato trará à tona notas alegres e melodia ensolarada, que dão um tom poético à Sinfonia Primavera. Composta pelo alemão Robert Schumann, a obra, que integra o período Romântico, pode ser caracterizada por sua energia rítmica que cresce ao longo de sua execução, o que contribui para a construção lírica de uma atmosfera primaveril com o despertar da natureza e a renovação da vida.Reconhecida internacionalmente como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina, a Orquestra Filarmônica de Goiás recebeu elogios da revista inglesa Gramophone, uma das mais prestigiadas publicações de música clássica do mundo. O grupo está vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG). SERVIÇOEspetáculo: Concerto da Orquestra Filarmônica de GoiásData: quinta-feira (26) às 20hLocal: Teatro Sesi - Avenida João Leite, nº 1013, Santa GenovevaEntrada Gratuita