A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG), composta por 75 músicos com faixa etária entre 15 e 35 anos, abre oficialmente a Temporada 2026 nesta sexta-feira (6), às 20 horas, no Teatro Escola Basileu França. A apresentação é gratuita e reúne obras consagradas do repertório sinfônico e a participação especial do pianista Lucas Thomazinho.\nPara a abertura, foram escolhidas peças mundialmente conhecidas de Mozart e Tchaikovsky. O programa inicia com a Sinfonia nº 32, de Wolfgang Amadeus Mozart. Composta em 1779, a obra evidencia o vigor e a sofisticação característicos do período clássico. Em seguida, a orquestra interpreta a Abertura-Fantasia composta exclusivamente para o balé Romeu e Julieta, de Piotr Ilitch Tchaikovski, peça marcada pela intensidade dramática inspirada na tragédia de William Shakespeare.