Dois grupos sinfônicos, um palco e um encontro que atravessa continentes. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) recebe, nesta sexta-feira (10), às 20 horas, a Orquestra Jovem de Berlim para um concerto especial no Teatro Escola Basileu França. O encontro, que celebra a música e a amizade entre Brasil e Alemanha, é uma das atividades que integram o projeto Lado a Lado. Ao todo, desembarcam em Goiás 50 músicos alemães. Para a apresentação foram escolhidas duas obras icônicas dos compositores Beethoven e Villa-Lobos. A entrada é gratuita e não é necessário retirar os ingressos antecipadamente.\n“Esta apresentação conjunta representa um importante intercâmbio cultural e pedagógico, permitindo que os músicos compartilhem suas experiências artísticas, as diferentes tradições interpretativas, e suas visões acerca da música orquestral. Esse projeto aposta na convivência entre instrumentistas para que eles possam ampliar suas perspectivas musicais e, assim, fortalecer a profissionalização na área”, analisa o coordenador dos grupos sinfônicos da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, maestro Eliel Ferreira.