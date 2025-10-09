Em um momento em que o debate sobre masculinidades se intensifica, o escritor e colunista Chico Bosco propõe uma escuta atenta e menos defensiva sobre o que significa ser homem hoje. Em suas reflexões, a chamada “crise da masculinidade” não é um colapso, mas uma chance de reconstrução, marcada por conflitos, aprendizados e pela possibilidade de um amor mais consciente. Antes de sua participação no Conexão Flamboyant 2025, onde falará sobre “Masculinidade na Nova Era”, o apresentador do Papo de Segunda, do GNT, falou ao POPULAR sobre as tensões entre vulnerabilidade, empoderamento e responsabilidade do homem. Confira trechos:\nA ideia de “crise da masculinidade” tem sido muito citada. Na sua visão, estamos vivendo uma perda de referências ou uma chance de reconstrução do que significa ser homem?