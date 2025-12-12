(Wildes Barbosa / O Popular e Arquivo pessoal / Bruno Rocha)\nA edição atualizada de 'Os Inquilinos da Casa Verde - Governos de Goiás de Pedro Ludovico a Ronaldo Caiado', será lançada no dia 17 de dezembro, no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A obra, que revisita oito décadas de história política do Estado, chega à sua terceira edição, agora ampliada pelos jornalistas Bruno Rocha e Ana Cláudia Rocha.\nPublicado originalmente em 1998 pelo escritor e jornalista Hélio Rocha, que faleceu em março deste ano, o livro registrou de forma leve e acessível a trajetória dos governadores que ocuparam o Palácio das Esmeraldas desde Pedro Ludovico, protagonista da modernização de Goiás e primeiro “inquilino” da Casa Verde.\nO lançamento da obra será realizado no dia 17 de dezembro, no Espaço Cultural Carmo Bernardes, localizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). O evento é aberto ao público, contará com sessão de autógrafos e integra as ações da Justiça Eleitoral em apoio à produção intelectual e à preservação da memória histórica do Estado.