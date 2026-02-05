Goiânia recebe, neste final de semana, o espetáculo Os Melhores do Mundo Futebol Clube, nova temporada do clássico da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo. As apresentações acontecem neste sábado (7), às 19 horas, com sessão extra às 21h30, e no domingo (8), às 18 horas, também com sessão extra às 20h30, no palco do Teatro Goiânia. A montagem leva ao público uma sequência de quadros cômicos que mergulham no universo do futebol brasileiro com humor, irreverência e identificação imediata.Inspirado na paixão que move torcidas, rivalidades, debates intermináveis e momentos que atravessam gerações, o espetáculo transforma o palco em um verdadeiro “campo de jogo”, visitando personagens, situações, angústias e glórias que fazem parte do cotidiano de quem vive o futebol dentro e fora dos estádios. Entre bolas na trave, discussões de bar, dribles inesperados e lances duvidosos, a montagem promete acelerar o coração da plateia e garantir muitas gargalhadas.Comemorando 30 anos de trajetória, a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo é referência no humor nacional, com milhões de espectadores presenciais e projeção internacional. O grupo já se apresentou em diversos países, lançou DVDs de grande repercussão e mantém presença forte nas plataformas digitais, consolidando-se como um dos maiores nomes do teatro de humor no Brasil. Em 2022, a companhia lançou o longa Hermanoteu na Terra de Godah – O Filme, ampliando ainda mais seu alcance junto ao público.SERVIÇO:Espetáculo: Os Melhores do Mundo Futebol ClubeData: Sábado (7) e domingo (8)Horários: 18h, 19h, 20h30 e 21h30Local: Teatro Goiânia / Rua 23, 252, CentroIngressos: www.ingressodigital.com