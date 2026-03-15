Estatueta do oscar (Reprodução / Instagram The Academy)\nA cerimônia do 98º Academy Awards, o Oscar, acontece neste domingo (15), às 20h do horário de Brasília, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A premiação mais importante do cinema será apresentada por Conan O'Brien e transmitida pela Globo e a TNT, bem como pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.\nA Folha também vai comentar a cerimônia num vídeo ao vivo, a partir das 19h, no YouTube e Instagram do jornal, com Zeca Camargo e convidados.\n'O Agente Secreto' foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026 (Reprodução/ CinemaScópio)\nO brasileiro "O Agente Secreto", longa de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, concorre em quatro categorias --melhor filme, filme internacional, ator e direção de elenco, novo prêmio dedicado a celebrar os profissionais responsáveis por escolherem atores e atrizes para um filme.