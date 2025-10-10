A morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) segue repercutindo até mesmo em locais inimagináveis. Um deles é a Igreja Católica.\nÀ frente da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, o padre Cleber Pagliochi precisou usar as redes sociais para pedir que fiéis parem de pedir orações à personagem de Debora Bloch na trama.\nPelas redes sociais, o sacerdote contou que precisou dar uma "bronca" em seus seguidores diante das "inúmeras mensagens" sobre o assunto.\nQuem Matou Odete Roitman? Os rostos por trás do maior mistério da TV\nPróxima novela da TV Globo, 'Três Graças' abordará esquema de corrupção\nVale Tudo: Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar\nInformo que não atendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé", publicou.