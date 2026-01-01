Os músicos Pádua e TomChris apresentam a turnê Por Outros Cantos neste sábado (3), às 21 horas, na cidade de Goiás. No palco da Rua do Encontro, o público testemunhará a fusão da MPB com o rock, em releituras que visitam as obras de ícones como Zé Ramalho, Alceu Valença, Guilherme Arantes e Zeca Baleiro.A parceria entre os goianos foi iniciada em 2010. Já o projeto nasceu na casa de Pádua, em reuniões informais, onde os artistas buscavam relembrar e experimentar interpretações que não faziam parte de seus roteiros nas apresentações solo de cada um, caso de Roberto Carlos, Zé Ramalho e Zezé Di Camargo e Luciano. Em 2015, eles gravaram um CD/DVD.“Começamos brincando num churrasco em casa e fizemos um trabalho sem preocupação que seja autoral”, lembra Pádua, em entrevista ao POPULAR pouco tempo depois do lançamento do registro. O projeto contou com a produção do maestro Luiz Chaffin e a participação de grandes músicos como Edilson Morais, Marcelo Maia, Fred Valle e Henrique Reis, além de Jefferson Leite e da voz de Bia Tavares. Pádua e TomChris voltam para a estrada com a turnê que celebra a trajetória dos artistas. “O Por Outros Cantos é, acima de tudo, um momento de troca”, comenta Pádua. No decorrer de 2026, outras cidades estão previstas no roteiro do show, entre elas, Pirenópolis, Goiânia e Silvânia. Todas as apresentações são gratuitas e contam com a presença de intérprete de Libras.Nascido em Goiânia, os primeiros estímulos musicais de Pádua começaram ouvindo Tonico e Tinoco, MPB e ritmos da época de sua infância. Chegou a trabalhar em jornais como cartunista e ilustrador, mas em 1976 começou a cantar profissionalmente. Sua música tem como inspiração, além de suas vivências, influências como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e repentistas nordestinos. O primeiro registro foi em 1980, quando participou do disco Festa do Compositor Goiano. Cinco anos mais tarde, gravou o primeiro trabalho solo, um compacto simples com as músicas Pele e Arrandurá.No mesmo período, formou a banda Asa da Cobra, onde ficou por muito tempo. Em 1988, gravou no LP Voo de Cantor a música de sua autoria Louca Magia, uma das mais conhecidas do artista. No início dos anos 1990 fez shows com Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Gilberto Gil. Em 2002, participou do Projeto Canto da Gente, com gravação de CD e realização de shows ao lado de Fernando Perillo, Maria Eugênia e João Caetano. Ao longo da carreira, fez shows na Áustria e na França. Ele também já se apresentou com grandes referências da MPB, como João Bosco, Almir Sater e Gonzaguinha. Já TomChris começou a carreira em 1981, estudando piano clássico na cidade de Anicuns, interior de Goiás, onde nasceu. Em 1989, mudou-se para capital, onde deu seguimento aos estudos musicais e começou a participar de festivais e a cantar em circuitos noturnos de Goiânia, como bares, shoppings e teatros. No currículo, conta com participações em festivais interpretando canções da MPB, já gravou cinco discos e um DVD.\t SERVIÇOShow: Por Outros Cantos – Pádua e TomChrisLocal: Rua do Encontro, cidade de Goiás Data: Sábado, às 21 horasEntrada: GratuitaAcessibilidade: Presença de intérprete de LIBRASRealização: Programa Goyazes