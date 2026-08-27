O cantor e compositor Pádua realiza, nesta sexta-feira (28), às 20h30, mais uma edição do Luau da Liberdade, na Praça Santa Cruz, conhecida como Praça do Mercadinho, no Setor Jaó. Com entrada gratuita, o show terá como convidado Gustavo Veiga, que se junta ao anfitrião em um encontro entre duas trajetórias importantes da música produzida em Goiás. Antes da apresentação, o DJ Pablo Kossa comanda a discotecagem.\nO encontro com Gustavo Veiga abre uma nova sequência do Luau da Liberdade. No dia 25 de setembro, Pádua divide o palco com Cláudia Vieira e Tom Chris. Já em 23 de outubro, o projeto apresenta o espetáculo inédito Vozes da Noite — Goiânia e a Música dos Anos 80, criado especialmente para a ocasião. Além do anfitrião, participam Fernando Perillo, Gilberto Correia, Laércio Correntina, Marcos Antônio e Valter Mustafé, em uma homenagem aos artistas que marcaram a noite goianiense.