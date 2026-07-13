-VÍDEO: Pai Cristiano Araújo internado (1.3432621)\nO empresário João Reis Araújo, pai do cantor Cristiano Araújo, foi internado nesta segunda-feira (13) após sofrer mais uma crise de cólica renal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele apareceu no hospital, recebendo soro na veia, e contou que precisou interromper a ida para a roça por causa das fortes dores.\nAo jornal O POPULAR, João Reis conta que esteve internado no Hospital do Coração, em Goiânia, mas já está em casa se recuperando.\nHoje eu fiquei lá no Hospital do Coração, tomando soro na veia com medicamento. Aí diminuiu um pouco a dor, já estou em casa", conta.\nDurante o desabafo, João revelou que está enfrentando a 40ª pedra nos rins. Bem-humorado, ele brincou com a situação e disse que gostaria que, em vez de uma pedra nos rins, fosse uma pedra de diamante.