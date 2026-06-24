-VÍDEO: Pai de Cristiano Araújo faz homenagem 11 anos após morte do cantor: 'Saudade é cruel' (1.3425691)\nOnze anos após a morte de Cristiano Araújo, o pai do cantor, João Reis Araújo, emocionou os seguidores ao publicar uma homenagem nas redes sociais nesta quarta-feira (24). No texto, acompanhado de um vídeo com fotos do cantor ao lado de João, o pai do sertanejo relembrou momentos da convivência com o filho desde o nascimento e falou sobre a dor da saudade (veja o vídeo acima). Segundo ele, a relação entre os dois sempre foi intensa e marcada pela proximidade.\nHoje, mesmo você estando ao meu lado em tudo que faço, a saudade é cruel”, escreveu.\nNa publicação, o pai do sertanejo também recordou o dia em que viu o filho pela primeira vez no berçário. “Eu senti o verdadeiro amor que um ser humano pode ter”, declarou.