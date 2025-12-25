-Gusttavo Lima e Alcino Lima (1.3353945)\nQuanto vale uma caminhonete D20 ano 1985? Para o pai de Gusttavo Lima, Alcino Lima, o preço depende do comprador. Em um vídeo que repercute nas redes sociais, ele oferece o veículo por R$ 100 mil ao filho, mas avisa que para outros o valor sobe para R$ 110 mil: 'Pra você é mais barato'.\nA negociação bem-humorada mostrou um lado descontraído do Embaixador com a família. No vídeo, enquanto Gusttavo mostra detalhes da carroceria e pneus novos, Alcino fala do bom estado da caminhonete, contando que já foi a Goiânia duas vezes com o veículo.\nGusttavo Lima canta em casamento e emociona noivos\n'Agroluxo' e a vida dos milionários em Goiânia é destaque na BBC News\nCantor sertanejo é baleado e morto após briga de trânsito\nNa busca pelo famoso ‘desconto família’, Gusttavo Lima pergunta se o pai parcela o valor, e Alcindo reponde que sim. Em tom de brincadeira, o cantor lamenta que esperava um presente e não um novo gasto.