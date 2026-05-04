Horas antes de subir ao palco de Copacabana no sábado (2), o pai de Shakira, William Mebarak, sofreu um AVC e precisou ser internado em uma UTI em Bogotá, Colômbia. As informações foram divulgadas pela revista Hola!.\nO megashow de Shakira no Todo Mundo no Rio teve um atraso de um pouco mais de uma hora e, segundo a revista, estaria relacionado as notícias sobre a saúde do pai da cantora. Mesmo assim, Shakira subiu ao palco e se apresentou para uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas.\nShakira samba com bateria da Tijuca e canta com Ivete, Bethânia e Caetano Veloso\nShakira esteve aqui: veja detalhes e fotos do show da estrela pop em Goiânia\nShakira terá maior palco da história de Copacabana e mira recorde de público no 'Todo Mundo no Rio'\nNesta segunda-feira (04), a cantora fez uma postagem sobre o show em rede social e escreveu na legenda que "Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos",