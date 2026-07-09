O Pequenas Empresas e Grandes Negócios deste sábado (11) apresenta histórias de empreendedores que transformaram interesses pessoais, talentos e experiências de vida em oportunidades de negócio. De São Paulo a Goiás, passando por Pernambuco e Rio Grande do Sul, a edição revela como identidade, inovação e gestão ajudam a construir empresas em segmentos variados.Em Jundiaí, no interior paulista, uma pizzaria temática une duas paixões populares: pizza e rock. A ideia surgiu a partir de um hobby doméstico, quando Marcelo Alonso começou a preparar pães e pizzas para amigos e familiares. O que começou de forma despretensiosa se transformou em um negócio que oferece sabores autorais, música ao vivo, rodízio e delivery. Ainda conciliando a empresa com o emprego formal, o empreendedor mostra os desafios de quem busca crescer com segurança até realizar a transição definitiva para o próprio negócio.O público vai conhecer a trajetória de uma família que encontrou em uma receita tradicional a oportunidade de criar uma marca em expansão. O pão de mel feito para uma comemoração familiar conquistou os primeiros clientes e deu origem a uma operação que cresceu ao longo dos anos. Com fábrica própria, lojas e expansão por franquias, o negócio mostra como produtos carregados de memória afetiva podem conquistar espaço e fidelizar consumidores.A edição também percorre três Estados para mostrar como o período de férias escolares movimenta empresas voltadas ao público infantil. Em São Paulo, uma escola de skate aposta em métodos que ajudam iniciantes a ganhar confiança e aprender com mais segurança. Em Recife, um estúdio de pintura imersiva oferece atividades criativas que unem arte e diversão. Já em Porto Alegre, uma academia desenvolveu uma experiência que transforma exercícios físicos em aventuras repletas de desafios e imaginação. Os exemplos revelam como criatividade e adaptação podem criar novas oportunidades de faturamento.Marcelo Baccarini visita uma loja de cookies recém-inaugurada no Centro de São Paulo para analisar os desafios do crescimento acelerado. Após registrar vendas acima das expectativas já nos primeiros dias de funcionamento, o empreendedor percebeu que a alta demanda trouxe novos obstáculos para a operação. Baccarini mostra a importância de estruturar processos, delegar atividades e construir uma equipe preparada para sustentar a expansão do negócio.Em Goiânia, a história é de uma empreendedora que transformou a paixão pelos cavalos em profissão. Após superar obstáculos e investir em uma abordagem mais acolhedora para o ensino da equitação, ela criou uma escola que cresceu e evoluiu para um modelo itinerante de cursos e mentorias. Atualmente, as imersões são realizadas em diferentes Estados, reunindo principalmente mulheres interessadas em aprender sobre equitação, desenvolver confiança e fortalecer a conexão com os animais.O Pequenas Empresas e Grandes Negócios vai ar neste sábado (11). O programa tem direção geral de Fernanda Telles, produção executiva de Gabriel Jacome, coordenação de produção de Aline Gutierrez e redação final de Cristiane Ballerini.