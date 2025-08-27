-POP_DESAFIO_PAMONHA_27_8_2025 (1.3304922)\nVocê é ‘goiano do pé rachado’? Se a resposta for ‘sim’, então chegou a sua chance de provar! Como todo bom goiano, a apreciação por pamonha é real. Pensando nisso, uma pamonharia aqui da capital lançou um desafio e vai pagar R$ 1 mil para a pessoa que conseguir comer em 20 minutos três pamonhas de 1kg cada. O estabelecimento fica localizado no Setor dos Funcionários, na região centro oeste de Goiânia.\nEm entrevista AO POPULAR, Murilo Machado, gerente da pamonharia Moni a Fantástica Fábrica de Pamonhas, contou que 64 pessoas já se inscreveram no desafio que foi lançado há apenas duas semanas.\nTem muitas pessoas procurando pelo desafio, apesar de ele ter sido lançado há duas semanas. Até o presente momento, estamos com 64 inscritos”, disse.\nO desafio acontecerá no próximo sábado (30) às 19h na pamonharia. Segundo o gerente, a pamonha de 1kg já é vendida no estabelecimento a mais de um ano e viralizou nas redes sociais em 2024. Ela já foi enviada até para fora do Brasil.