Após o sucesso do lançamento do projeto Panda Sem Moderação, Vol. 1, o cantor e compositor Panda conquistou projeção nacional com o sucesso Baqueado. Agora em Goiânia, ele realiza a primeira edição da Feijoada do Panda neste sábado (20), a partir do meio-dia, na Arena Multiplace. Som de Faculdade, Brenno Paixão, John, Marllon e Enjoy são outras atrações confirmadas no evento. Nascido em São Paulo (SP) e radicado em Goiânia, Panda iniciou sua trajetória artística ainda jovem, aos 14 anos, em 2009. Ele chamou a atenção com o primeiro projeto que trouxe regravações atemporais e contou com participações especiais de nomes como Ícaro e Gilmar e Fred e Fabrício. Em 2025, de forma intimista, ele gravou a continuação em Goiânia, com 14 faixas. Atualmente, ele tem mais de nove milhões de ouvintes mensais no Spotify. No repertório, deve trazer sucessos como os medleys Cara ou Coroa / Coração Na Contra Mão, Chão de Giz / Sinônimos, Sem Ninguém Me Ver Chorar / Tenho Ciúme de Tudo, A Carta / Vontade Divina, Ela Tem O Dom De Me Fazer Chorar / Hoje Eu Sei; e Se Tiver Coragem Joga Fora / Te Amar Foi Ilusão. Panda também é um dos integrantes do projeto Cê tá Doido, ao lado de Ícaro e Gilmar e Humberto e Ronaldo. O primeiro DVD, disponibilizado nas plataformas, foi gravado no início do ano. O sucesso imediato os levou para o palco sertanejo mais importante do Brasil: eles foram uma das principais atrações da Festa do Peão de Barretos 2025. SERVIÇOEvento: 1ª Edição da Feijoada do PandaAtrações: Panda, Som de Faculdade, Brenno Paixão, John, Marllon e EnjoyData: sábado (20) a partir do meio-diaLocal: Arena Multiplace / Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18 - Vila Alto da GlóriaIngressos: 5º Lote R$ 350 (feminino) e R$ 400 (masculino)Informações: tickets.vaideingresso.com.br