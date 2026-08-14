“Estamos entre amigos e tudo fica mais legal, mais gostoso.” É assim que Panda resume a experiência de dividir o palco com Humberto e Ronaldo e Ícaro e Gilmar. A frase ajuda a entender o espírito do Cê Tá Doido, que chega a Goiânia neste sábado (15), no estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Em vez de cada atração fazer seu próprio show, os cinco artistas permanecem juntos no palco durante toda a apresentação, em uma espécie de roda musical que se estende por mais de quatro horas.\nA ideia nasceu do encontro entre artistas que já tinham suas próprias histórias dentro do sertanejo. O que poderia ser apenas uma reunião pontual ganhou continuidade justamente pela afinidade entre eles. “São artistas e principalmente pessoas que eu admiro bastante”, conta Panda em entrevista ao POPULAR. Para o paulistano, a relação construída fora do palco acaba aparecendo também na maneira como os músicos dividem a apresentação.