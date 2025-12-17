Um Papai Noel de Anicuns, na região oeste do estado, trocou as renas por um carro totalmente decorado com luzes pisca-pisca. A ideia é do casal Maik Henrique e Karol Nunes, ambos de 27 anos, e foi uma forma diferente que eles encontraram para fazer as entregas da loja deles neste final de ano.\nInspirados por vídeos na internet de carros decorados e percebendo que onde moravam isso não era comum, Maik decidiu ir além. Ele se vestiu de Papai Noel, e com a esposa fantasiada de Mamãe Noel, aproveitaram as entregas em cidades vizinhas para dar uma volta com o “carro brilhante”, como as crianças chamam, entregando doces e distribuindo abraços. Até o bebê do casal virou ajudante.\n-VÍDEO: Chegada do papai noel (1.3351213)\nUm dos vídeos mostra o carro coberto de pisca-pisca chegando na rua, onde Maik desce fantasiado e entrega balas. Ao POPULAR, ele contou que pretende tornar essa atitude uma tradição anual: “Vou comprar uma fantasia melhor, enfeitar ainda mais o carro. Eu quero chamar a atenção das pessoas e ser uma referência para as crianças, que vão esperar o final do ano chegar para ver o Papai Noel com o carro todo brilhoso”.