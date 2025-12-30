Corre, que dá tempo! Sabemos que têm muitos atrasados que ainda não decidiram onde passar a noite da virada para brindar a chegada de 2026. Pensando neles, o POPULAR preparou um roteiro variado, contemplando todos os ânimos, gostos musicais e bolsos. Para quem animar pegar a estrada, a música eletrônica e o sertanejo dominam o réveillon das cidades de Pirenópolis e Caldas Novas. Para os que ficam em Goiânia, as opções incluem shows sertanejos, rock, programação familiar, alta gastronomia e balada que vai até às 8 horas do dia 1º. Confira a seleção e garanta a sua festa:GOIÂNIAVolta ao MundoA dupla Ícaro e Gilmar é uma das atrações da festa, que tem o tema Welcome to Texas. Completam o line-up Cíntia Souza, Noobreak, Borges e Dedeu. Preço: A partir de R$ 390 via TicketouLocal: Espaço Dois Ipês (Clube Jaó)Informações: @reveillonvoltaaomundo2026Bolshoi PubO pub oferece open bar e open food e shows do grupo Bolshoi Club Dance, de Brasília, com repertório dos anos 80 e 90, e de Luciana e Clima Coletivo com muita música brasileira.Preço: A partir de R$ 470 via BaladAppLocal: Rua T-53, esq. com T-2, Setor BuenoInformações: 3241-0731 (WhatsApp) e @bolshoipubVirada do VelhoO Velho Texas promete muito sertanejo, com shows de Diogo Rangel, Fabíola Moraes e a dupla Chico Júnior e Fabrício. Há opções de mesas para 4, 6 ou 12 pessoas.Preço: A partir de R$ 800 via BaladAppLocal: Alameda Dr. Sebastião Fleuri, nº 61, Setor MaristaInformações: @velho_texasCerrado CervejariaAs mais de sete horas de festa são comandadas pelas bandas Marvada e Forró Gyn. O evento oferece open bar completo e open food. Preço: R$ 290 (masculino) e R$ 240 (feminino) Local: Av. T-3, nº 2.456 - Setor BuenoInformações: 98235-5089Castro’s O hotel realiza o Baile Zodíaco para a virada de ano. O evento conta com bufê à vontade, show de Bruno Sax, discotecagem com o DJ Geison Look e personagens vivos.Preço: Não divulgado.Local: Av. República do Líbano, nº 1.520 - Setor OesteInformações: 99113-5911 e @castrosparkPiquirasBufê completo, bar de drinques selecionados e atrações musicais estão no tradicional réveillon da casa. Quem cuida da trilha é a banda Disco Light e o DJ Henrique Amaral.Preço: Não divulgadoLocal: Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping CenterInformações: 99607-7752 e 99661-8896KabanasA casa investe em noite com decoração temática, menu exclusivo assinado pela chef Carolina Amorim e música ao vivo com DJ Renato Jaime.Preço: Não divulgadoLocal: Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping CenterInformações: 3922-3393MedellinA partir das 19 horas, o bar Medellin recebe o público para a festa da virada, regada a drinques, cardápio especial e queima de fogos.Preço: A partir de R$ 600 (duas pessoas, que consomem R$ 400)Informações: 99326-8887Réveillon CelebrationA Roxy Goiânia apresenta a festa Celebration 2026, com três pistas simultâneas. Entre as atrações estão os DJs Celso Duarte, Davi Barbosa, Georgya, Vanilla, Bibsak e Walker. Há opções entre pista e camarote e after.Preço: R$ 50 (pista) e R$ 160 (camarote open bar) via SymplaLocal: Rua 87, nº 536, Setor SulInformações: @roxygoianiaCasa GG ConceitoA programação da noite conta com show acústico de Tony Calaça, performance imersiva de sax ao vivo e o DJ Ítalo Armani comandando o som pós-virada.Preço: R$ 450 (individual)Local: Rua 137, nº 389, Setor MaristaInformações: @casaggconceitoSalve!Para quem gosta de pagode, a virada do Salve! tem shows de 25Zeroum e Naquele Pike e DJ set de Blenu e Big.Preço: R$ 90Local: Avenida Portugal, nº 997, Setor MaristaInformações: @de.umsalveK HotelRéveillon 2026 - Uma Noite para Brindar é a festa do K Hotel Goiânia, com ceia especial, show seguido de DJ, show pirotécnico e opções de pacotes com hospedagem. Preço: A partir de R$ 830 (adulto)Local: Avenida Dep. Jamel Cecílio, nº 2.550, Jardim GoiásInformações: @khotelgoianiagoUma noite em CancúnO Vikings Pub oferece open bar e open food completos para a virada. A programação é eclética, com as bandas Versário e Código 62 no salão principal e o pagode da Banda Xeque Mate no Salão Barzinho de Rock.Preço: R$ 480 Local: Av. T-7, nº 921, Setor BuenoInformações: @vikings_pubCanevas PubO pub promove um baile de máscaras especial para a virada com o tema Carnaval de Veneza. Serão mais de dez horas de festa com open bar, open food e café da manhã.Preço: A partir de R$ 460 (individual)Local: Al. Ricardo Paranhos, nº 568, Setor MaristaInformações: @canevaspubTaberna Music PubAs bandas Os Imorais e Johnny Brown levam hits do pop rock nacional e internacional. Os ingressos incluem uma garrafa de espumante e uma tábua de frios em cada mesa/bistrô.Preço: A partir de R$ 80 (sem mesa)Local: Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela VistaInformações: @tabernamusicpubSe Beber Não Case 2026A festa da Pulsar oferece open bar e discotecagens com os DJs Fabrício Rodrigues, Maaju, Jobbert e Kera Nix.Preço: R$ 200 via SymplaLocal: Rua 115, nº 1.038 - Setor SulInformações: @pulsar.openCucina MiaO Cucina Mia, restaurante do chef Claude Troisgros, prepara uma noite especial com cardápio especial e música. Quem comanda a trilha são os DJs Múcio e Cássia Kilmister.Preço: R$ 450 (sendo R$ 250 em consumação). Crianças de 6 a 12 anos: R$ 200 (sendo R$ 100 em consumação)Local: Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping CenterInformações: @cucinamiagoianiaCervejaria DiasOpen bar e open food, show, DJs e queima de fogos estão entre as atrações do réveillon na Dias 2026. São três áreas diferentes com shows de Rômulo e Rogério, Adriano Mutah e Banda, Kaio e Guilherme e DJ Anderson.Preço: R$ 349,90 (área externa), R$ 399,90 (salão interno) e R$ 479,90 (mezanino)Local: Rua 77, nº 170, Jardim GoiásInformações: @cervejariadiasEsquina 62A banda Vibbe mescla pop e rock e promete clássicos e sucessos atuais no repertório. Preço: Não divulgadoLocal: Av. Laguna, nº 480, Parque AmazôniaInformações: 98662-6262 e @esquina62barPIRENÓPOLISViva PiriO Réveillon Viva Piri garante quatro dias de festa com shows de Murilo Huff, Leo Santana, Israel e Rodolffo, Dubdogz, Jesus Luz e outros.Preço: A partir de R$ 150 (por dia)Local: A divulgar na cidade de PirenópolisInformações: vivapiri.comRéveillon AndorinhasNo dia da virada, o line-up da festa conta com Munduá (ex surf sessions), Thiago Jesus, Dilopes, Marllon, Kaká, Jordan Sax e Jotinha.Preço: R$ 800 (masculino) e R$ 600 (feminino)Local: Complexo Reserva Andorinhas - PirenópolisInformações: @reveillonandorinhasPiri LoungeO Réveillon Piri Lounge 2026 promete open bar completo e o duo Chemical Surf, Ariel B e GoodTimes by Illusionize como atrações musicais, que vão até 3 de janeiro de 2026.Preço: A partir de R$ 119Local: Piri Lounge - GO-225, km 4 - PirenópolisInformações: @piriloungeChico de SáO Réveillon 2026 Chico de Sá oferece mesas para casais e famílias, shows ao vivo com Dante Ventura e Tonzera e menu especial.Preço: R$ 250 (adultos) e R$ 120 (crianças)Local: Chico de Sá Cozinha - Praça Coronel Chico de Sá, PirenópolisInformações: @chicodesacozinhaCALDAS NOVASCaldas ParadiseTrês dias de festa com shows de Humberto e Ronaldo, Vitor e Luan, Categoria de Base, Brenno Paixão, MC Jacaré e Fred e Fabrício.Preço: A partir de R$ 420 (passaporte) e a partir de R$ 260 (avulso)Local: Arena Wam – Water Park, Caldas NovasInformações: reveilloncaldasparadise.comCHAPADA DOS VEADEIROSCavaleiro de JorgeA casa de cultura promove sete dias de festa com shows de Conrado Pera convida Mariana Aydar, Cabra Guaraná, Roda de Samba da Navalha e outros.Preço: R$ 140Local: Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, Vila de São Jorge, Chapada dos VeadeirosInformações: @casadeculturacavaleirodejorgeRéveillon SemearCom open bar e bufê, quem comanda o som da festa é a Banda Distintos Filhos e os DJs Jannuzzi e Maffra.Preço: A partir de R$ 900 via SymplaLocal: Rústico Premium Grill - Vila de São Jorge, Chapada dos VeadeirosInformações: @rusticopremiumgrill