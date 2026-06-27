Goiás tem conquistado o olhar de turistas de várias partes do país com um novo destino de ecoturismo, a homologação da região batizada de 'Paraísos do Cerrado' pelo Ministério do Turismo. Com essa adição, Goiás fortalece sua presença no cenário nacional, totalizando 13 regiões turísticas e mantendo 100 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. Situada no Nordeste Goiano, a região composta pelos municípios de Flores de Goiás, Simolândia, Buritinópolis, Mambaí e Damianópolis oferece uma combinação de paisagens intocadas, cânions imponentes e muita adrenalina para os entusiastas de esportes radicais. O local tem despertado o interesse de viajantes e investidores, destacando-se, entre outros atrativos, por abrigar uma das maiores tirolesas do Brasil.\nCom um cenário composto por cânions, cachoeira e uma vista deslumbrante de águas cristalinas e piscinas naturais, a instalação de uma das maiores tirolesas do Brasil permite que o visitante contemple a imensidão dos 'Paraísos do Cerrado' a partir de uma perspectiva privilegiada. Além do apelo recreativo, a consolidação dessa nova região turística traz um fôlego econômico importante para os municípios goianos envolvidos.