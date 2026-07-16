Roda-gigante, atração tradicional do Parque Mutirama (Wildes Barbosa / O Popular)\nO Parque Mutirama será reaberto nesta sexta-feira (17), em Goiânia, com uma pré-abertura voltada para alunos da rede municipal de ensino. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a reinauguração oficial do parque, aberto a toda a população, está prevista para outubro, após a conclusão do período de monitoramento e acompanhamento das operações.\nO espaço foi fechado ao público em 20 de março do ano passado e, desde então, seis datas de reabertura do local já foram divulgadas ou prometidas pela gestão municipal sem que houvesse o cumprimento.\nA pré-abertura será realizada pela Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), de forma programada e gratuita. Nesta primeira etapa, estudantes da rede municipal terão acesso às atrações que passaram por reforma e adequações.