Paulo Vilhena está de volta às novelas. Oito anos depois de seu último trabalho no gênero (O Sétimo Guardião), o ator integra o elenco de Por Você, trama das sete da Globo, no papel do médico Ricardo Mendes, diretor do centro de cardiologia do fictício Hospital Maternidade Luz.Segundo ele, a volta veio acompanhada de uma sensação de que aquele ambiente já estava lhe fazendo falta. “Saudade do Rio, saudade das novelas, saudade de atuar, de encontrar um elenco legal junto aos diretores, saudade do estúdio”, conta.O primeiro dia de gravação teve até frio na barriga. “Tive que ir relembrando, rememorando como fazer”, diz. A experiência, porém, rapidamente deixou de parecer um retorno para ganhar ares de reencontro. “Foi lindo. Foi um bom reencontro.”Ricardo é um cardiologista, solteiro convicto, trabalhador e bom amigo. Vilhena adianta que o personagem ainda guarda algumas surpresas para o público. “Acho que vai surpreender em alguns aspectos, principalmente no que está guardado para o futuro”, despista.O papel ainda tem uma curiosa ligação com uma parte da história do próprio ator. Antes de seguir pela dramaturgia, Vilhena chegou a prestar vestibular para medicina. Não passou. Tentou odontologia como segunda opção, foi aprovado, mas não chegou a cursar.A escolha tinha relação com seu interesse pela biologia e pelas áreas ligadas à saúde. Quase três décadas depois, o ator se vê novamente diante de um jaleco - desta vez, sem precisar prestar vestibular. “Acho que é um encontro de um personagem com o passado de um estudante”, analisa.Apesar de ter alguma familiaridade com a medicina, Vilhena admite que há diferenças importantes entre os dois. Uma delas está no esporte. O médico é corredor; o ator prefere o mar. Para viver o personagem, no entanto, ele está aprendendo a correr. “Tem que aprender, né?”, brinca.A rotina de novela também chega em um momento diferente de sua vida. Quando fez seus primeiros trabalhos na televisão, Vilhena ainda não era pai. Hoje, tem uma filha, Manoela, que está prestes a completar 3 anos e que acaba de enfrentar, junto com o pai, um daqueles grandes acontecimentos da infância: o primeiro dia de aula. “Chorei ao deixá-la na escola. O tempo voa.”A nova rotina profissional também é uma novidade para ele. Além de estudar capítulos e encarar a maratona de gravações, Vilhena reencontra uma Globo diferente daquela que deixou oito anos atrás.O papel virou aplicativo, a ordem do dia ganhou ferramentas digitais e até a tradicional televisãozinha do estúdio passou por uma atualização tecnológica. “Antigamente tinha texto, papel. Hoje tem um aplicativo supermoderno. O estúdio tem uma dinâmica supermoderna”, observa.Para o ator, voltar não significa simplesmente repetir o que já sabe fazer. É preciso reaprender. “É uma nova musculatura, exercitar assim. É sempre bom aprender, fazer diferente. Coisa que a gente já sabe, ou acha que sabe.”A decisão de fazer Por Você também passou pelo desejo de reencontrar um determinado jeito de fazer televisão. Vilhena conta que não disse sim imediatamente. Preferiu conversar, entender a história e saber quem seriam os companheiros daquela jornada. O resultado foi um retorno que o ator diz ter desejado. “Eu estou muito feliz de fazer.”