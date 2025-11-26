O pequizeiro está situado na Rua João Nortêncio, do Setor Montecelli, em Uruaçu (Reprodução / Google Street View)\nUm pé de pequi no meio de uma rua impressiona e encanta os moradores de Uruaçu, no norte goiano. Pelas imagens do Street View do Google é possível ver que em volta da árvore foi construído um pequeno canteiro no meio do asfalto. Ao POPULAR, Tatiane Carreiro, que é uma das pioneiras do Setor Montecelli, disse que o pé produz muitos frutos todos os anos: “Povo faz festa”.\nO pequizeiro está situado na Rua João Nortêncio, perto da Rua Joana e próximo ao Terminal Rodoviário da cidade. A professora Júlia Torres, de 44 anos, disse ao POPULAR que está no setor há 15, mas conhece a árvore desde a infância. Segundo ela, o asfalto foi passado em 2021, e nunca ocorreu acidentes de trânsito (Veja o vídeo abaixo).