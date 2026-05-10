A mistura entre grandes públicos e programação cultural diversa marca a agenda cultural da semana. O principal destaque é a abertura da 79ª Pecuária de Goiânia, que ocupa o Parque de Exposições até o dia 24 com shows de Simone Mendes, Alok, Ana Castela, Raça Negra e outros nomes da música popular. Outro destaque importante da programação é o TeNpo 2026, que transforma Porangatu em palco para espetáculos, oficinas e ações formativas gratuitas com grupos goianos e nacionais.\nA semana também reúne arte contemporânea na Fargo 2026, audiovisual no Curta Aparecida, performance e ancestralidade na Mostra Núcleo Coletivo 22, além da exposição Essa Grande Liberdade e da reta final do Festival Goiás Gastronomia. No fim de semana, a programação ainda abre espaço para o tributo internacional ao ABBA com a banda argentina Los Kalas. Confira os destaques da programação e divirta-se.