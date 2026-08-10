A Nobreza do Amor\nVirgínia se surpreende ao saber que Alika é uma princesa, e promete a Sebastião que lhe dará sua recompensa. Sebastião confidencia a Onildo que dormiu com Virgínia. Jendal anuncia que seu casamento com Alika foi anulado, e Binta comemora. Kênia se desespera nos braços de Chinua. Omar chega para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentiva Tonho a pensar em suas terras. Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo, e descobre que Alika é procurada por Jendal. Mirinho tenta intrigar Omar contra Tonho. Pascoal reconhece Ladisa. Virgínia diz a Sebastião que eles deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika.\nCoração Acelerado\nNaiane e Gael sentem falta um do outro. Eduarda pede Leandro em casamento. Zilá invade a casa de Nora e confronta Cinara. Cinara aconselha Zilá a contar a verdade sobre Jean Carlos para Janete.