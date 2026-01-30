O Pequenas Empresas & Grandes Negócios deste sábado (31) traz a história de brasileiros que unem e inovação e sustentabilidade. Empreendimentos que nascem de problemas reais, ganham escala com tecnologia e geram impacto positivo na sociedade e no meio ambiente são o fio condutor do programa. A edição deste sábado vai até Florianópolis mostrar a história de pai e filho que criaram um sistema digital para ajudar a organizar a escola de música de um amigo. A solução virou oportunidade. Com a mudança da família para Florianópolis, a ideia encontrou o ambiente ideal para crescer. Inserida em um dos principais polos de tecnologia do país, a empresa passou a contar com apoio de incubadoras, hubs de inovação e uma rede ativa de empreendedores. Já no litoral de São Paulo, o PEGN mostra como um problema muitas vezes invisível virou oportunidade de negócio, inovação e impacto ambiental. Incomodado com a poluição causada pelas bitucas de cigarro, um dos resíduos mais poluentes do planeta, Marcos Poiato criou uma empresa pioneira na reciclagem desse material. Com investimento em tecnologia inédita e em parceria com a Universidade de Brasília, ele desenvolveu um processo capaz de transformar as bitucas em massa de celulose e devolver água limpa à natureza. Marcelo Baccarini dá dicas de como transformar o carnaval em oportunidade de marketing e vendas. Ele destaca que a chave está em compreender a energia da festa e traduzi-la para a linguagem da marca. Negócios de diferentes setores podem se beneficiar. O público também vai conhecer a história de João Vitor Martins, conhecido nas redes sociais como Vitor das Marmitas. O empreendedor começou cozinhando em casa, cresceu com o delivery e com seu perfil redes sociais, e hoje mantém um pequeno restaurante em São Luís (MA). Durante o carnaval, em vez de fechar as portas, ele adapta o negócio: saem as marmitas e entram espetinhos, vinagrete e um espaço pensado para receber foliões. A edição do PEGN ainda exibe a trajetória de Nathalia Fogaça e Davi Amorim, donos de uma Hamburgueria, que mostram como erros comuns do início da jornada empreendedora podem se transformar em aprendizado e crescimento quando há orientação adequada. Eles começaram na informalidade, com produção improvisada, excesso de produtos e sem qualquer controle de precificação ou gestão, um cenário que quase levou o casal à falência. A virada aconteceu quando decidiram focar exclusivamente nos hambúrgueres e buscar capacitação. Com gestão mais profissional, o casal investiu em equipamentos, ganhou eficiência, melhorou a experiência do cliente e passou a crescer de forma consistente. O Pequenas Empresas & Grandes Negócios vai ao ar neste sábado (31) e tem direção geral de Fernanda Telles, produção executiva de Gabriel Jacome, coordenação de produção de Aline Gutierrez e redação final de Cristiane Ballerini.