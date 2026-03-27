O Pequenas Empresas e Grandes Negócios deste sábado (28) mostra como a inclusão pode criar oportunidades para empreendedores. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o programa conta como a adaptação de produtos e serviços para diferentes públicos amplia o mercado e ajuda a construir uma sociedade mais acolhedora.O público vai conhecer a história de Diego Rodda. O ator transformou a necessidade de dublar em casa em um negócio inovador. Com investimento inicial de R$ 4 mil, criou uma cabine acústica portátil, leve e desmontável. O produto atraiu atores, dubladores e locutores. Hoje, ele vende cabines personalizadas a partir de R$ 1.800, com crescimento impulsionado pelo boca a boca.O programa vai mostrar a trajetória de Isa Silva, uma estilista trans baiana que encontrou na moda um espaço de expressão, identidade e transformação social. Inspirada desde a infância, ela criou uma marca focada em moda agênero. O negócio aposta no e-commerce e em peças amplas, pensadas para qualquer pessoa. O estilo autoral conquistou artistas como Taís Araújo, Liniker e Elza Soares. Hoje, a marca fatura cerca de R$ 250 mil por mês.Marcelo Baccarini analisa o crescimento do mercado de produtos genderless, que não se limitam a distinções de gênero. A proposta amplia a liberdade de escolha do consumidor e atende a um público mais diverso. Para os empreendedores, o modelo simplifica a produção e reduz custos. Além disso, ajuda as marcas a se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo.O terceiro episódio da série Clima de Alerta mostra como o agrônomo Wesley Resplande transformou a alta do preço dos fertilizantes em uma oportunidade de negócio no Amapá. Ele criou um biofertilizante feito a partir do caroço de açaí, utilizando a fertilidade do solo para reduzir emissões. Com novos aportes, a produção cresceu para cerca de 500 toneladas por ano. A edição traz ainda a história de Renan Santana, barbeiro de Mauá (SP), que transformou o atendimento a crianças autistas no diferencial do seu negócio. Ele se especializou em ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e adaptou a experiência no salão para oferecer um serviço mais acolhedor. A iniciativa ganhou visibilidade nas redes sociais, onde soma mais de 3 milhões de seguidores. Hoje, 95% do público infantil é composto por crianças com autismo, e o negócio fatura cerca de R$ 70 mil por mês.O Pequenas Empresas e Grandes Negócios vai ao ar neste sábado (28) e tem direção-geral de Fernanda Telles, produção executiva de Gabriel Jacome, coordenação de produção de Aline Gutierrez e redação final de Cristiane Ballerini.