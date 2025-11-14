A Academia Goiana de Letras inicia um novo capítulo sob a liderança de um nome conhecido da casa. Pela terceira vez, a escritora Lêda Selma foi eleita presidente da instituição para o biênio 2026-2028, sucedendo Aidenor Aires. O escritor Ademir Luiz assume a vice-presidência. Realizada na noite de quinta-feira (13), na sede da AGL, compareceram 29 dos 40 membros da instituição e a chapa única obteve 23 votos validados, com cinco em branco e um nulo. A cerimônia de posse deve ocorrer em janeiro de 2026.\n“A sensação de poder, pela terceira vez, assumir a presidência, é a de quem ama a AGL e sempre, independentemente de fazer parte da diretoria, colabora para o protagonismo e engrandecimento da entidade”, disse a escritora ao POPULAR, que é a primeira a eleger-se para um terceiro mandato na Academia. O primeiro foi de 2015 a 2017 e o segundo de 2017 a 2019. Fundada em 1939, a AGL só passou a admitir mulheres em 1973. Maria do Rosário Casimiro foi a primeira a presidir a casa, nos anos 1990, por dois mandatos.